Макрон назвал «относительно положительной» реакцию Трампа о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» отреагировал на возможность продвижения Америкой новых санкций в отношении России. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон, его точку зрения привело агентство Reuters.

Макрон сообщил, что задал главе Соединенных Штатов вопрос о том, позволит ли он законопроекту американских сенаторов, направленному против РФ, продвинуться вперед и быть принятым.

«Ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — указал он о реакции Трампа.

Ранее сообщалось, что Макрон отверг идею сделать Россию посредником между Израилем и Ираном. Он заявил, что такое участие в урегулировании израильско-иранского конфликта является невозможным. Макрон считает, что роль посредника в противостоянии могут взять на себя США, поскольку именно они поставляют оружие и боеприпасы Израилю.