Макрон: Нетаньяху не должен забывать о создании Израиля по решению ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость уважения решений ООН, отметив, создание государства Израиль было основано на резолюции этой организации.

Это произошло во время заседания Совета министров, сообщила французская газета le Parisien. В ответ Нетаньяху подчеркнул, что Израиль был основан не на международных решениях, а на победе в войне за независимость.

«Напоминаю президенту Франции: не резолюция ООН создала государство Израиль, а победа, достигнутая в войне за независимость кровью героических бойцов, многие из которых пережили Холокост — в частности, от режима Виши во Франции», — сказал израильский премьер-министр.

Отмечается, что эти заявления прозвучали на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. На последние дни Израиль обстрелял сторожевую башню на базе Временных сил ООН в Ливане, в результате чего двое миротворцев получили ранения.

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции миротворцев на юге Ливана. В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ выразили возмущение действиями Тель-Авива и призвали к воздержанию от враждебных действий против миротворцев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября — начале октября 2024 года, когда ЦАХАЛ начал регулярные ракетные удары по Ливану. В ночь на 1 октября Израиль объявил о проведении наземной операции на юге страны.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ продолжил наносить удары по Ливану после шестидневного затишья.