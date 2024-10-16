ЦАХАЛ возобновил удары по Бейруту после шестидневного перерыва

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные операции в Ливане. Накануне израильские военные нанесли удар по подземному складу ливанской военизированной партии «Хезболла», расположенному в районе Дахия в предместье Бейрута.

Соответствующее сообщение появилось в публикации ЦАХАЛ в Telegram. Тель-Авив шесть дней не наносил ударов по ливанскому государству. Пораженный склад, отмечается в сообщении, представляет собой одну из ключевых баз этой шиитской группировки.

Кроме того, в рамках обновленной операции ЦАХАЛ ударил по 140 объектам «Хезболлы», в числе которых склады оружия и пусковые установки.

Военные аналитики отмечают, что возобновление атак на Ливан стало частью более широкой кампании, объявленной Израилем 23 сентября, когда началась операция «Стрелы севера». Ее цели заключаются в нейтрализацию угрозы со стороны «Хезболлы» и обеспечении безопасности приграничных населенных пунктов.

Это действие стало частью более широкой кампании, объявленной Израилем 23 сентября, когда началась операция «Стрелы севера», направленная на нейтрализацию угрозы со стороны «Хезболлы» и обеспечение безопасности приграничных населенных пунктов.

Ответная реакция «Хезболлы» не заставила себя долго ждать — группировка сообщила о четырех ракетных ударах по северу Израиля, нацеливаясь на позиции израильской артиллерии. ЦАХАЛ подтвердил, что в сторону Израиля было выпущено около 50 снарядов со стороны Ливана.

С начала октября израильские войска также начали наступательные действия на юге Ливана, целью которых является устранение угроз, исходящих от «Хезболлы». Отмечалось, что военная операция позволит вернуть 60 тысяч израильтян в приграничные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что десятки человек пострадали при взрыве дрона-камикадзе в Израиле.