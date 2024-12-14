Макрон обсудит с лидерами ЕС отправку миротворцев на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить на саммите лидеров ЕС, который будет проходить 18 и 19 декабря, вопрос отправки на Украину миротворческих войск.

По его словам, это станет возможным после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. О планах французского лидера сообщает украинское издание «Страна.ua».

Однако европейские политики считают, что тема миротворцев еще не проработана, и пока это всего лишь идея.

До этого в Польше и Хорватии уже выступили против отправки своих войск на Украину, а в правительстве Германии сочли данный вопрос сочли неактуальным.

Ранее политолог Еловский считает, что уход Макрона в отставку вслед за правительством маловероятен.