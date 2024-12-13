Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо объявил о конце правления президента Эммануэля Макрона. Это заявление последовало после назначения нового премьер-министра Франсуа Байру, которого Филиппо считает символом продолжения действующей политики Макрона.

На своей странице в соцсети X, Филиппо призвал Макрона уйти в отставку, подчеркивая, что назначение Байру, известного своей проевропейской позицией и активной поддержкой НАТО, лишь усугубляет политическую кризисную ситуацию в стране.

Байру сменил республиканца Мишеля Барнье, чье правительство просуществовало всего три месяца.

На посту премьер-министра Байру выразил поддержку президентской линии во внешней политике, в частности, осудив действия России в конфликте с Украиной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов помочь в разрядке ситуации в Грузии. Об этом глава государства сообщил в недавнем телефонном разговоре с основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.