Макрон обвинил РФ в кибератаках и размещении ядерного оружия в космосе
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Французский президент Эммануэль Макрон обвинил РФ в кибератаках, увеличении числа зон дестабилизации и размещении ядерного вооружения в космосе на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, прошедшей накануне. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
На данном мероприятии президент Франции заявил, что РФ демонстрирует агрессию в отношении Европы. По его словам, в последние несколько месяцев по всему региону участились якобы российские операции по дезинформации и кибератаки.
«Это изменение позиции четко показывает желание агрессии в отношении нас», – добавил он.
Макрон также заявил, что РФ нарастила количество зон дестабилизации и конфронтации. Согласно утверждениям французского лидера, это происходит на африканском континенте и в ближневосточном регионе.
Дополнением данной картины, по мнению президента Франции, стала информация о вероятном размещении Москвой своего ядерного вооружения на просторах космоса.
«Эти факты, если они будут подтверждены, будут серьезными, незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан», – подчеркнул он.
Макрон призвал российское руководство объясниться, а международные институты – «заняться этим».