Эммануэль Макрон, президент Франции, не собирается уходить в отставку. Он полон решимости полностью выполнить весь второй мандат главы государства. Сведения об этом появились в соцсети Х в официальном аккаунте французского лидера.

Вчера, 5 декабря, французское правительство подало в отставку из-за вотума недоверия, которое ему было вынесено большинством депутатов национального парламента. Такой поступок был сделан впервые за последние 62 года. Данный кабинет министров продержался у руля всего 90 дней, что составило исторический минимум во Франции.

Сразу после этого оппозиция призвала и Макрона отправиться в отставку. Тот заявил, что не будет делать такого шага.

«Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, длится пять лет. И я полностью его выполню, до самого конца», — указал он в своем обращении к гражданам страны.

Ранее сенатор из РФ Владимир Джаббаров назвал Макрона самым худшим президентом Франции. Он полностью скомпрометировал себя в политике, причем как внутренней, так и внешней. При этом сам президент мнит себя вторым Шарлем де Голлем.