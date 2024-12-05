По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, действующий французский лидер Эммануэль Макрон стал одним из худших лидеров Пятой республики. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что Макрон старался стать вторым Шарлем Де Голлем, признанный во время Второй мировой войны символом французского сопротивления.

По мнению сенатора, депутаты французского Нацсобрания не желают идти в пропасть, куда страну толкает Макрон. Он полностью себя скомпрометировал во внутренней и во внешней политике, особенно в Африке, где у Парижа всегда имелось значительное влияние.

Он подчеркнул, что Макрон стал одним из наиболее слабых лидеров Франции.

Ранее сообщалось, что во Франции допустили возможность отставки Макрона при свержении правительства.