Макрон отклонил список министров, предложенный недавно назначенным премьер-министром

В последние дни вопрос о составе правительства серьезно обострил отношения между президентом и премьером.

Во вторник, 17 сентября, Барнье представил первый список кандидатов, который был сразу же отвергнут Макроном. Французский президент счел предложенный список слишком однородным из-за незначительного числа представителей правой партии «Республиканцы», насчитывающей всего 47 мест в парламенте. В варианте Барнье они занимали бы четверть или треть правительственных постов, в том числе ключевые должности министра внутренних дел, министра юстиции и министра экономики. Имена предложенных кандидатов не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Франция отказалась передать России материалы по делу Дурова.