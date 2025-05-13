Макрон ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут возможны только после прекращения огня.

Французский лидер отметил необходимость переговоров с Путиным, а также сказал, что сделает это «в координации с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами».

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Ранее сообщалось о том, что Макрон стал объектом насмешек на фоне Дня Победы в Москве.