Макрон ответил на вопрос о прекращении поставок оружия Киеву

Во время 30-дневного перемирия Киев по-прежнему будет получать оружие. Прекращение поставок не предусмотрено, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Запись его выступления опубликована на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон также отметил, что если Москва не согласится прекратить огонь, то ее ждут новые санкции. Он подчеркнул, что западные страны отказываются идти на какие-либо уступки.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отстранил от себя Макрона во время встречи в Ватикане.