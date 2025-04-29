Трамп отстранил от себя Макрона во время встречи в Ватикане

Британский обозреватель Александр Меркурис полагает, что американский экс-президент Дональд Трамп фактически выгнал президента Франции Эммануэля Макрона во время их короткой встречи в Ватикане на похоронах папы Франциска.

По мнению аналитика, Трамп не проявлял никакого интереса к этой беседе, которая продлилась всего четверть часа. Макрон, по всей видимости, пытался продлить общение, однако, как отмечает Меркурис, все выглядело так, будто Трамп избегал его.

Эксперт подчеркивает, что за столь короткое время обсудить что-либо важное было невозможно. Он также обращает внимание на то, что сразу после завершения церемонии Трамп направился в аэропорт, что, по его словам, свидетельствует об отсутствии у него намерения обсуждать серьезные вопросы в Ватикане.

Ранее сообщалось, что унижение Макрона Трампом вызвало панику в Елисейском дворце.