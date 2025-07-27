Макрон озвучил планы усилить давление на Россию

Франция будет в дальнейшем усиливать свое давление на Россию, чтобы тем самым помочь Украине. Об этом в социальной сети Х написал французский лидер Эммануэль Макрон.

По мнению главы Франции, его правительству необходимо более активно воздействовать на украино-российский конфликт.

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — указал Макрон.

Ранее сообщалось, что экономисты оценили инициативу Макрона снизить предельную цену на российскую нефть. Они сочли ее бесперспективной и опасной. По их мнению, подобный шаг не имеет экономической эффективности и лишь демонстрирует политическое упрямство Евросоюза. Эксперты подчеркнули, что подобные шаги уже предпринимались, и каждый раз оказывались безрезультатными. Несмотря на 18 попыток пересмотра ограничений, влияние таких мер на российский экспорт и доходы оказалось минимальным.