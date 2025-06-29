Макрон поддержал Пашиняна, выложив пост на армянском

«Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении. Я также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией», — написал он.

Этот пост стал отражением телефонного разговора между Макроном и Пашиняном.

Стоит напомнить, что годом ранее в Армении наблюдались антиправительственные протесты, инициированные движением «Тавуш во имя Родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном, представителем Армянской апостольской церкви (ААЦ). В ходе протестов Галстаняна предлагали в качестве кандидата на пост премьер-министра.

В мае 2025 года Пашинян подверг критике ААЦ, после чего Высший духовный совет церкви заявил о начале «очередной кампании» премьер-министра против церкви, в которой он «ставит себя выше закона».

Впоследствии архиепископ Баграт был арестован в Армении. Ему предъявлены обвинения в терроризме, организации массовых беспорядков и попытке захвата власти.

Незадолго до этого был также арестован на два месяца глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэль Аджапахян, по обвинению в публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя.

Ранее Симоньян возмутилась действиями силовиков Армении в резиденции католикоса всех армян.