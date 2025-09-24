Макрон призвал НАТО к сдержанной силе против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости более решительной, но сдержанной реакции НАТО на действия России у границ альянса, исключая прямое военное столкновение. Об этом сообщает Le Monde.

Эммануэль Макрон предложил Североатлантическому альянсу новую стратегию противодействия Москве. По мнению французского лидера, блок должен демонстрировать силу, не переходя черту, за которой начинается открытый конфликт. Он подчеркнул, что в случае новых провокаций ответ НАТО должен быть более оперативным и ощутимым, однако огонь открывать недопустимо.

Макрон пояснил, что ключевая задача — доказать России способность Запада защищать Украину и собственное воздушное пространство. Особое внимание он уделил необходимости демонстрации единства и твердости перед восточными флангами альянса — Польшей, Румынией и странами Балтии. По его логике, любое проявление слабости со стороны этих государств создаст прямую угрозу для Германии и самой Франции.

