Макрон положил руку на колено Трампу на пресс-конференции, а свое ему потрогать не дал

Во время совместного короткого брифинга перед прессой в Белом доме президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона произошла курьезная ситуация. Трансляцию вел телеканал Fox News.

В ходе пресс-конференции Макрон в какой-то момент положил руку на колено Трампа. Однако президент США попытался ответить на этот жест, и Макрон попытался его остановить. На видеозаписи видно, как Трамп пытается коснуться колена француза, но Макрон перехватывает его руку и решительно пресекает этот жест.

В результате этого инцидента Трамп и Макрон на некоторое время застыли, держась за руки.

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.