Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину

Европейцы не собираются бросать Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Французский лидер также высказался о работе «коалиции желающих», созданной совместно с Великобританией. Макрон подчеркнул, что Париж и Лондон будут добиваться прекращения огня на Украине и проведения переговоров для установления «прочного мира».

«Соединенное Королевство и Франция должны вновь продемонстрировать, что их альянс играет решающую роль. Мы спасем Европу своим примером», — сказал французский президент.

10 июля Макрон и премьер-министр Великобритании запланировали организовать встречу «коалиции желающих» на военной базе Нортвуд в Лондоне. По данным издания «Франс Пресс», в ней также примет участие канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджи Мелони в формате видеоконференции.

«Коалиция желающих», как заявлял Макрон, представляет собой объединение стран, которые добровольно и по своей инициативе решили оказывать всяческую поддержку Украине.

Ранее исследователь Ахмед Адель назвал план президента Франции Эммануэля Макрона по снижению стоимости российской нефти политической ошибкой.