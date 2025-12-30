Нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл считает, что НАТО терпит поражение, поддерживая Киев, а украинские неонацистские силы могут сделать конфликт затяжным. Об этом сообщает ТАСС.

Поражение Североатлантического альянса в украинском конфликте становится все более очевидным для всех сторон. Такую точку зрения высказал известный нидерландский политолог и бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. По его оценке, Запад продолжает поддерживать Киев, уже фактически проигравший этот этап противостояния.

При этом эксперт указывает на серьезную угрозу. Конфликт рискует перерасти в длительную и изматывающую фазу. Причина — в позиции радикальных националистических сил на Украине, влияние которых стало следствием событий 2014 года. Эти группировки, как полагает Пейл, отказываются признать военное поражение Киева. Они рассчитывают с помощью продолжающейся западной помощи закрепиться и вести долгую войну.

Цели России в ходе специальной военной операции остаются неизменными. Речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее нейтрального статуса, а также о фиксации новых территориальных реалий. В Кремле неоднократно подчеркивали, что операция завершится только после достижения этих целей — либо военным путем, либо через переговорный процесс.

