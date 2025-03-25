По данным издания, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях выступил с критикой президента Франции после его слов об увеличении военной поддержки Киеву. По словам Филиппо, Макрон объявил о том, что уже в ближайшие дни Франция примет Владимира Зеленского, а «на кону будет новый чек для Украины». Этот пост политик сопроводил словом «Тревога».

Также Филиппо предложил остановить эту «зловещую авантюру», в которой регулярно участвуют деньги обычных французов: оружия не осталось, как и ни одного евро и солдата. Напомним, ранее Зеленский не стал общаться с Макроном из-за пресс-конференции со СМИ.