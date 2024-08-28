Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж в 2018 году

В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал сооснователю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, сообщил Telegram-канал Ньюсач/Двач.

Предложение Макрона в 2018 году было отклонено Дуровым, уточняет издание The Wall Street Journal.

На сегодняшний день Франция потеряла от ареста Павла Дурова уже 17 млрд долларов. На задержание сооснователя Telegram резко отреагировали ОАЭ. Они заморозили сделку по покупке 80 истребителей Rafale и заявили, что арест Павла Дурова возмутителен.

Кроме того, немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком призвал бойкотировать Францию — не посещать страну и не покупать ее товары.

Ранее сообщалось, что в день своего ареста Дуров планировал поужинать с Макроном, о чем сам рассказал полиции.