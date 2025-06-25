Макрон предложил Европе задуматься о восстановлении отношений с Россией

Странам Европы необходимо задуматься о новых реалиях и о том, как они будут вести свои новые отношения с Россией. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению французского лидера, Европе стоит уже сейчас задуматься над тем, какое мироустройство будет выстроено в будущем. Европейским государствам приходится граничить с РФ на огромных территориях от Арктики до Черного моря.

«Определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — указал он.

Ранее Макрон сделал заявление, что решение США атаковать ядерные объекты Ирана является незаконным. Он считает, что этого можно было добиться мирным путем. При этом Макрон отметил, что Франция разделяет цель этих американских атак.