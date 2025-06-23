Макрон: удары США по ядерным объектам Ирана незаконны
Макрон назвал незаконной ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана американцами
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Решение США атаковать ядерные объекты Ирана – незаконно, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он отметил, что Франция разделяет их цель.
«Если мы и считаем ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана обоснованной, учитывая наши цели, то на это нет законных рамок. Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны», - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии.
Французский лидер считает, что этого можно было добиться мирным путем.
Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Напомним, США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Цель Вашингтона – уничтожить ядерную программу Ирана.
Ранее Дуров признался, что перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram.