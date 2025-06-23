Макрон: удары США по ядерным объектам Ирана незаконны

«Если мы и считаем ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана обоснованной, учитывая наши цели, то на это нет законных рамок. Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны», - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии.