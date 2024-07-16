Макрон принял отставку премьера Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя после поражения президентской партии на выборах, сообщает France-Presse.

При этом правительство продолжит свою работу до формирования нового состава кабмина.

Самый молодой премьер Пятой республики 35-летний Атталь пробыл на своем посту чуть более полугода. Он стал главой кабмина 9 января 2024 года.

8 июля Атталь уже подавал прошение об отставке, но тогда Макрон попросил его остаться для сохранения стабильности в обществе.

Победу на выборах в Национальное собрание Франции одержал «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона, партия Макрона заняла второе место, на третьем оказалось «Национальное объединение» Марин Ле Пен.