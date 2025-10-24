Макрон призвал ЕС к жесткому ответу Китаю: в ход может пойти никогда не использовавшееся оружие

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам Европейского союза рассмотреть возможность применения против Китая самого жесткого торгового инструмента блока. Речь идет о механизме, который никогда ранее не использовался и способен резко обострить отношения.

Эмманюэль Макрон на саммите ЕС призвал коллег дать жесткий ответ на действия Пекина, которые он охарактеризовал как экономическое принуждение. По данным агентства «Блумберг», французский лидер предложил задействовать против Китая так называемый антипринудительный инструмент Евросоюза. Этот механизм позволяет Брюсселю вводить серьезные торговые ограничения в ответ на политику третьих стран, которую ЕС считает недобросовестной и принудительной.

Особую значимость этому шагу придает тот факт, что данный правовой инструмент еще ни разу не применялся на практике с момента своего создания. Его запуск автоматически выведет торговые и политические отношения между Европой и Китаем на новый уровень напряженности. Эксперты полагают, что такая инициатива Парижа отражает растущее разочарование европейских столиц торговой политикой Пекина и их стремление создать более сбалансированные условия.

