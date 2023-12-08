Макрон призвал Израиль прекратить насилие в отношении мирных жителей Газы

Об этом пишет издание Франс Пресс. Так, Макрон отметил, что израильские военные должны остановить насилие в отношении мирных жителей сектора Газа, огонь должен прекращаться на длительный срок, добавил президент Франции.

Также Макрон заявил, что в Израиле должны не просто принять все необходимые для вышеперечисленного меры, но и открыть второй пропускной пункт, чтобы больше гуманитарной помощи поступало палестинцам – туда, где она необходима.