Макрон заявил о готовности армий Запада дать ответ при нападении на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные на Украине смогут дать ответ в случае атаки, несмотря на то, что они считаются «миротворческим» контингентом, пишет РИА Новости.

В Елисейском дворце на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже Эммануэль Макрон заявил, что отправленные на Украину военные будут готовы дать ответ при нападении. То есть, если зафиксируют новую агрессию против украинской территории, то солдаты будут реагировать и отвечать.

«Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир», — сказал он.

Агентство Bloomberg 13 марта сообщалось, что власти Великобритании и Франции пытаются привлечь не меньше 37 стран к созданию группы государств, которые разместят своих военных на Украине. Такой шаг, как считают авторы инициативы, дадут киевскому режиму гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что Макрона раскритиковали за продвигаемую проукраинскую политику.