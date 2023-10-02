Макрон рассказал, что во Франции есть проблемы с безопасностью

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал в интервью изданию France 3 о том, что во всей стране есть проблемы с безопасностью. Связано это, как пишет СМИ, с недостаточным количеством стражей правопорядка.

Макрон отметил, что за последние годы число полицейских регулярно лишь сокращалось, и сейчас государство столкнулось с проблемой безопасности.

Также ранее французский лидер сообщал, что за ближайшие четыре года создадут сотни бригад жандармов, чтобы увеличить борьбу с преступностью и усилить безопасность.