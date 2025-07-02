Макрон рассказал Зеленскому о позиции Путина по конфликту в Украине

После телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным, Макрон проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о сохранении прежней позиции Путина относительно украинского конфликта. Информацию о деталях беседы предоставило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

Агентство подтверждает, что Макрон счел необходимым проинформировать украинского лидера о содержании своих переговоров с Путиным. Согласно информации от источника, французский президент также сообщил Зеленскому, что российский лидер, по всей видимости, «по-прежнему отказывается от прекращения огня».

Ранее во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину.