Макрон снова попал в неловкую ситуацию в Албании

Эта ситуация привлекла внимание журналистов канала RT. Они написали об этом в соцсети X.

Руки Макрона уже не первый раз оказываются в центре внимания.

До этого на том же саммите президент Франции подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою ладонь на его. Политики начали разговаривать.

Потом Эрдоган убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Тот освободил от хватки Эрдогана один палец, но тот удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона.

Ранее Макрон стал объектом насмешек на фоне Дня Победы в Москве.