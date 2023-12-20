Макрон собрался пригласить Путина на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин может появиться среди остальных мировых лидеров во Франции на праздновании в 2024 году 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Во время интервью Макрона телеканалу France 5 журналист обратился к президенту со словами, что главу Белого дома Джо Байдена, судя по всему, пригласят на торжества, а Путина, по всей видимости не будет. На что француз заявил, что вполне допускает присутствие российского лидера на церемонии в Нормандии.

При этом Макрон подчеркнул, что это будет возможным, если ситуация на Украине поменяется в лучшую для Киева сторону.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским», — ответил президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что в США и Европе сомневаются в отношении будущего Украины.