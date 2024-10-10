Макрон сообщил о подготовке во Франции новой бригады ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании украинской бригады «Анна Киевская», названной в честь француженки Анны Ярославны, которая была дочерью Великого князя киевского Ярослава Мудрого. Об этом он сообщил в своем посте в социальных сетях.

«В настоящее время наши военнослужащие тренируют 2300 украинских солдат в регионе Гранд-Эст (на востоке Франции), предоставляя им оборудование для будущих боевых действий», — отметил Макрон.

Известно, что украинские военные проходят тактико-огневую подготовку и участвуют в учениях по стрельбе и управлению артиллерийским огнем под руководством французских инструкторов.

Ранее сообщалось, что французская армия готовится к противодействию России в преддверии 2025 года.