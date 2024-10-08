Politico: французская армия готовится к противодействию России в преддверии 2025 года

В этом году Вооруженные силы Франции проведут серию учений, направленных на повышение боевой готовности, сообщило издание Politico.

В мае солдаты Франции примут участие в значительных военных маневрах в Румынии под названием Dacian Spring 2025, в ходе которых командование оценит эффективность быстрого перемещения войск на восточный фланг НАТО.

«Если раньше мы имитировали боевые действия, то теперь у нас есть реальный враг, с которым мы готовимся сражаться», — заявил генерал Бернард Тужуз, возглавляющий сухопутное командование.

В последние годы французская армия проходит через «значительные изменения», чтобы подготовиться к подобным конфликтам, как на Украине.

Военное руководство Франции получило новые инструкции от НАТО, согласно которым к 2027 году должно быть обеспечено развертывание боевой дивизии за месяц, включая логистику.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Бейруте командующего штабом «Хезболлы».