Все попытки Франции сыграть серьезную роль в конфликте, который идет на Украине, исторически обречены на провал. Так считает вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, его точку зрения привело РИА Новости.

Парламентарий принял участие в международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который сейчас проходит в Волгограде. На его полях Толстой оценил все те попытки, которые предпринимает Франция с целью сыграть серьезную роль в украинском конфликте. Он напомнил, что во время Второй мировой войны французы сопротивлялись вторжению всего 40 дней.

«Сегодня все попытки Франции играть какую-то серьезную роль вокруг конфликта на Украине, мне кажется, они обречены исторически», — указал он.

Ранее российский эксперт-политолог Фельдман оценил шансы французского президента Макрона сыграть серьезную роль на международной арене. По его мнению, глава Франции является политическим трупом, мнение которого никого не интересует. В США, по словам аналитика, видят в Макроне марионетку либерал-глобалистов. Из французского лидера вышел идеологический, но слабый противник.