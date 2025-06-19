Дуров признался, что перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не стал отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона после скандала с выборами в Румынии.

Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Point, сообщает РИА Новости.

Французский лидер, добавил он, отправил ему огромное количество сообщений по самым разным темам.

В последний раз это было в тот день, когда Дуров высказался о выборах в Румынии и требованиях о вмешательстве Главного управления внешней безопасности Франции.

Что конкретно написал Макрон, Дуров не сказал, но отметил, что не стал бы встречаться с президентом Франции, если бы тот предложил.

Ранее Дуров заявил, что не использует мобильный телефон из соображений безопасности.