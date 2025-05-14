Макрон уклонился от ответа на вопрос об ультиматуме России в прямом эфире

Во время трансляции на французском телеканале TF1 президент Франции Эмманюэль Макрон уклончиво ответил на вопрос журналистов, касающийся недавнего ультиматума России о прекращении огня на Украине.

Стоит напомнить, что ранее французский лидер сам говорил о возможности введения санкций против России, если она не согласится на месячное перемирие в зоне конфликта.

В ходе беседы с прессой Макрону четырежды задали вопрос о вероятных санкциях против России, но он каждый раз избегал прямого ответа, уклоняясь от комментариев всеми доступными способами.

В результате своих размышлений президент Франции заявил, что у Парижа отсутствуют юридические основания для оказания давления на Россию в этом вопросе. Так Макрон ответил на очередной вопрос журналистов о возможности введения ограничений на российские активы, замороженные в Европе.

Ранее Макрон ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным.