Макрон выступил с призывом не дать России победить Украину

РФ не должна победить в украинском конфликте, поскольку в таком случае возникает риск, что установленные международные правила не будут соблюдаться. Так считает президент Франции Франсуа Макрон, его слова привела газета Le Figaro.

По мнению французского лидера, мировое сообщество должно исключить возможность победы российской армии над Украиной.

«Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», - сообщил он.

Макрон добавил, что, в частности, подобная победа совершенно неприемлема для государств Прибалтики.

Ранее Франсуа Макрон анонсировал свой визит в Киев для обсуждения поставок ВСУ нового оружия, а также для предоставления гарантий правительству Зеленского. Эта поездка должна состояться в середине февраля. Президент Франции уже пообещал, что передаст украинской армии ракеты SCALP, а также сотни авиабомб.