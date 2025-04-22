Макрон задумался о роспуске парламента ради проведения внеочередных выборов

Французский президент Эммануэль Макрон стал рассматривать возможность роспуска парламента, чтобы провести внеочередные выборы в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По утверждению издания, лидер Франции на прошлой неделе провел консультации со своей командой, чтобы оценить все возможные риски шага по роспуску парламента в 2025 году.

«Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью», — указали журналисты.

Они добавили, что окончательного решения президентом так и не принято. В окружении президента предлагалось дождаться следующего года, чтобы парламентские выборы могли совпасть с муниципальными, но эта идея была признана неудачной.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что во Франции Макрон стал менее популярным, чем итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Об успехах главы итальянского правительства рассказывают французские СМИ, и по этой причине президент Франции начинает проигрывать политику из соседней страны в глазах сограждан.