Макрон загрустил после отказа Трампа назвать Путина диктатором

Во время встречи в Белом доме в понедельник, 24 февраля, президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа один из журналистов вдруг напомнил последнему, что тот называл Зеленского «диктатором без выборов», и сразу же поинтересовался, готов ли республиканец так же охарактеризовать его российского коллегу Владимира Путина.

В ответ Трамп был сдержан и рассудителен, не позволив репортеру спровоцировать его на какой-либо гневный выпад.

«Я не разбрасываюсь такими словами легкомысленно», — ответил Трамп.

Макрон, сидевший рядом, сначала улыбался, но по мере того, как его коллега говорил, выражение его лица становилось все более серьезным. Сначала лицо вытянулось, затем улыбка исчезла, после француз приподнял брови, продолжал кивать, но уже с грустным видом. Видеозапись с реакцией политика стала популярной в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.