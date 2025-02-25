Макрон заявил, что 30 стран ЕС согласны дать Украине гарантии безопасности

Около 30 европейских государств выразили готовность участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью Fox News.

Макрон подчеркнул, что эти страны надеются на получение «сигнала солидарности» от США в случае нарушения договоренностей со стороны РФ.

Французский лидер дважды созывал европейских лидеров для обсуждения гарантий безопасности для Украины, 17 и 19 февраля. Этому предшествовала Мюнхенская конференция по безопасности, где прозвучали критические высказывания от представителей новой американской администрации.

В частности, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Евросоюз не будет физически участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что всецело выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным.