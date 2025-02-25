Макрон заявил, что 30 стран ЕС согласны дать Украине гарантии безопасности
Макрон: 30 европейских стран готовы дать Украине гарантии безопасности
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Около 30 европейских государств выразили готовность участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью Fox News.
Макрон подчеркнул, что эти страны надеются на получение «сигнала солидарности» от США в случае нарушения договоренностей со стороны РФ.
Французский лидер дважды созывал европейских лидеров для обсуждения гарантий безопасности для Украины, 17 и 19 февраля. Этому предшествовала Мюнхенская конференция по безопасности, где прозвучали критические высказывания от представителей новой американской администрации.
В частности, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Евросоюз не будет физически участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что всецело выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным.