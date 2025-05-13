Макрон заявил, что у Франции нет больше оружия для Украины

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция больше не может дать Украине вооружений. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

Так, по словам Макрона, Франция уже отдала Украине все, что могла, увеличив производство втрое. Фактически этим самым Франция лишила свою собственную армию вооружений, добавил Макрон, уточнив, что армия Франции не подготовлена к длительному конфликту высокой эффективности.

Макрон отметил, что продолжать «ощипывать» свою собственную армию Франция более не может, и уже все, что можно, было дано.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон уже заявлял о том, что если Россия не согласится на перемирие, то западные страны введут новые санкции против России.