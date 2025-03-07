Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Об этом сообщает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к проведению переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Французский лидер уточнил, что разговор с российским коллегой состоится, когда наступит «подходящий момент».

Также он отметил, что предварительно должны быть запланированы контакты переговорщиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Макрону ничто не мешает позвонить Путину. Он напомнил, что российский президент уже неоднократно заявлял о том, что РФ открыта к контактам с другими странами.

Ранее сообщалось о том, что Макрона обвинили в провокации острого кризиса в Европе.