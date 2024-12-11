Макрон заявил о готовности помочь в разрядке ситуации в Грузии

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили заявил о своей готовности содействовать улучшению ситуации в Грузии, как сообщили в пресс-службе партии.

По инициативе французского лидера состоялся телефонный диалог с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Макрон выразил сожаление по поводу происходящего в Грузии и выразил намерение помочь в разрешении проблемы.

По информации ведомства, Иванишвили выразил благодарность французскому президенту за его инициативу и поддержал идею сотрудничества.

Иванишвили и Макрон договорились о повторной связи в ближайшие дни для оценки достигнутого прогресса. Разговор продолжался один час.

Ранее сообщалось, что Макрон отказался досрочно уходить в отставку и собрался выполнить второй мандат.