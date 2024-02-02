Макрон заявил о тщетности надежд России на усталость Евросоюза от помощи Украине

ЕС вовсе не устал помогать Киеву, об этом говорит появившаяся программа о выделении украинским властям 50 миллиардов евро. Так считает президент Франции Франсуа Макрон, его точку зрения привело издание Le Figaro.

Французский президент сообщил, что РФ зря надеется на то, что Европа когда-либо устанет поддерживать правительство Украины. Этого не произойдет.

«Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины», - указал Франсуа Макрон.

В то же время простые французы имеют противоположную точку зрения. В комментариях к статье они потребовали начать мирный процесс урегулирования украинского конфликта и попросили своего национального лидера не нести чушь. Другого мнения придерживаются и европейские политики и эксперты. Они неоднократно отмечали усталость общества от поддержки Украины.

Ранее Франсуа Макрон потребовал от мирового сообщества не дать России победить в текущем конфликте. По его мнению, подобная победа станет залогом того, что международные правила перестанут выполняться.