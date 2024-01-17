Макрон призвал не довести украинский конфликт до победы России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости победы России в конфликте на Украине. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в среду, 17 января. Его слова приводит газета Le Figaro .

«Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно», — сказал Макрон.

Французский лидер призвал не допустить победы России в украинском конфликте.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ в результате референдумов в сентябре 2022 года.

С начала СВО западные страны, в частности Франция, начали активно поддерживать Украину, выделяя на нужды ее армии финансы, оружие, военную технику и боеприпасы. Россия не раз выражала протест в связи с такими мерами Запада, однако никакой реакции не получала.

Ранее мы сообщали, что Макрон намерен посетить Украину для обсуждения поставок оружия ВСУ.