Французский экспорт продовольствия в Алжир почти иссяк, в то время как важнейшим экспортером продуктов в эту страну стала Россия. Это произошло по вине президента Эммануэля Макрона, так считает издание L’Opinion.

Десятилетие назад продукты в Алжир по большей части поставляла Франция. Но затем произошел конфликт этой страны с Марокко, после этого Макрон поддержал марокканцев. Все это крайне негативно сказалось на алжиро-французских отношениях. По мнению журналистов, президент Франции фактически бросил Алжир в объятия РФ. Российские сельхозпроизводители вытеснили французов с рынка этого государства. Теперь порядка 90% всего продовольствия поставляется именно из РФ. Особенно это касается зерна.

Согласно приведенной аналитике, в 2024 году достигнут антирекорд по продаже алжирскому рынку французских продуктов. Так на протяжении года на четверть снизились продажи сухого молока и сыра. Поставки живых животных также снизились до самого минимального уровня.

Ранее сам Макрон сравнил приход Трампа в Белый дом с электрошоком. Он считает, что для государств Евросоюза настало время «наращивать мышцы». Им необходимо ускорить инвестиции в собственную оборону, а также в экономическое и технологическое возрождение.