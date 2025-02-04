Макрона обвинили в подготовке госпереворота во Франции

Эммануэль Макрон готовит государственный переворот, чтобы пойти на третий срок президентства. Так считает Франсуа Филиппо, лидер политической партии «Патриоты». Он написал об этом в социальной сети Х.

Филиппо заявил, что руководителем Конституционного совета Франции стал Ришар Ферран и это назначение сделано неслучайно. Его протолкнул на это место Макрон, такой шаг может свидетельствовать о подготовке государственного переворота.

«Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — указал он.

Политик добавил, что Макрон хочет пойти на третий срок и с этой целью может попытаться отменить законодательный запрет на такие действия.

Ранее во Франции сделали прогноз, что Макрон может покинуть свой пост еще до истечения своего срока полномочий. Для этого необходимы требования об отставке президента, такое заявление сделала Марин Ле Пен, глава фракции правой французской партии «Национальное объединение». По ее мнению, чем меньше Макрон пробудет у руля страны, тем лучше для Франции.