Макрон может оставить пост президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может покинуть свой пост до истечения его полномочий.

«Мне кажется, что требование об отставке президента Республики не соответствует нашим государственным институтам, но я не исключаю этого», - сказала она.

При этом Ле Пен подчеркнула, что чем меньше времени Макрон будет находиться на посту президента, тем будет лучше для «Национального объединения».

До этого Ле Пен отметила, что парламенту Франции грозит очередной роспуск.

Согласно конституции страны, он возможен лишь через год после предыдущего, то есть в июне 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что журналистка из США пообещала опубликовать доказательства того, что супруга Макрона родилась мужчиной.