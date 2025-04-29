Макрона обвинили в попытке помешать миру на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и его европейские партнеры пытаются обострить политическую ситуацию в то время, когда есть возможность мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил на своей странице в соцсети лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал заявление Макрона о намерении усилить давление на Россию в ближайшее время.

Его внимание также привлекли внезапные планы Франции по подписанию 9 мая «Договора о дружбе» с Польшей.

Ранее сообщалось о том, Трамп одной фразой отшил Макрона на встрече с Зеленским.