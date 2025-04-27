Газета The Sun с помощью специалиста чтения по губам узнала, что президент США Дональд Трамп сказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону в Риме, когда тот порывался принять участие во встрече с Владимиром Зеленским.

В Соборе св. Петра в Ватикане поставили три стула в зале. Туда сели Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Последний неожиданно не пожал протянутую руку Трампа, а затем ушел из зала. В итоге в помещении остался лишь республиканец и лидер киевского режима.

Обозреватели The Sun пытались выяснить причину столь странного удаления Макрона из зала. Оказалось, что Трамп выгнал его всего одной фразой. Это установил чтец по губам Никола Хиклинг.

«Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь», — приводит издание слова Трампа.

Зеленский при этом одобрительно кивнул, а викарий отвернулся, удивленный услышанным.

Хиклинг отметила, что потом Трамп и Зеленский общались втихую друг с другом. Украинский коллега сказал республиканцу: «Я хотел, чтобы вы сделали это, но не так». Чувства такта, судя по всему, Трампу не занимать.

Ранее сообщалось, что в Европе призвали Зеленского отказаться от территорий.