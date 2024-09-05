Премьер Малайзии на ВЭФ: страна намерена вступить в БРИКС
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Присоединение к альянсу БРИКС даст Малайзии возможность укрепить свои торгово-экономические связи с Россией и другими государствами этого объединения, считает премьер-министр Анвар Ибрагим. Об этом сообщил ТАСС.
«Присоединение к БРИКС позволит нам укрепить отношения [с Россией], в частности, в области торговли. Это позволит нам развивать торговые отношения, которые являются взаимовыгодными. Мы стремимся к развитию глобального Юга и укреплению торговых отношений во всем мире», — сказал он на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Премьер подчеркнул, что присоединение к БРИКС позволит Малайзии укрепить торговые отношения с другими странами.
«Связи БРИКС среди глобального Юга дадут нам возможность оказывать влияние [на международные процессы], гарантировать, что существуют справедливые торговые практики, что международная финансовая инфраструктура не монополизирована одной страной или регионом. И, по сути, это будет выгодно не только Малайзии, но и глобальному Югу, и, разумеется, всему миру», — сказал Анвар Ибрагим.
Ранее сообщалось, что президент РФ распорядился сохранить ставку 2% по ипотеке Дальнего Востока и Арктики.