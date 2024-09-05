Премьер Малайзии на ВЭФ: страна намерена вступить в БРИКС

«Связи БРИКС среди глобального Юга дадут нам возможность оказывать влияние [на международные процессы], гарантировать, что существуют справедливые торговые практики, что международная финансовая инфраструктура не монополизирована одной страной или регионом. И, по сути, это будет выгодно не только Малайзии, но и глобальному Югу, и, разумеется, всему миру», — сказал Анвар Ибрагим.